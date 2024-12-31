x
31 декабря 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2024
|
31 декабря 2024
|
последняя новость: 14:59
31 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАБАК рапортует о снижении терактов в Иудее, Самарии и Иерусалиме на 40%

Террористы
ШАБАК
Статистика
время публикации: 31 декабря 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 14:13
ШАБАК рапортует о снижении терактов в Иудее, Самарии и Иерусалиме на 40%
Wisam Hashlamoun/Flash90

Общая служба безопасности (ШАБАК) в канун нового календарного года опубликовала отчет о своей деятельности в 2024 году. В соответствии с этим отчетом, на территории Иудеи, Самарии и Иерусалима были предотвращены 1040 терактов, включая 680 обстрелов, 326 закладывания взрывных устройств, 13 нападений с холодным оружием, девять попыток наезда, два теракта-самоубийства и одну попытку похищения. Количество совершенных терактов в Иудее, Самарии и Иерусалиме снизилось на 40% в сравнении с 2023 годом.

В уходящем году следователи ШАБАКа допросили более 650 задержанных из сектора Газы (в это количество не включаются задержанные по подозрению в террористической деятельности, которыми занимались полиция и армия).

ШАБАКом были раскрыты 20 террористических ячеек израильских арабов, действующих на территории Израиля, были расследованы 26 дел по планированию террористической деятельности израильскими арабами, которые присоединились к "Исламскому государству" или другим организациям глобального джихада.

За уходящий год были раскрыты 13 случаев шпионажа израильтян в пользу иранских разведывательных структур, количество арестованных за шпионаж в пользу Ирана выросло в сравнении с 2023 годом на 400%.

В отчете Общей службы безопасности также указано, что деятельность организации способствовала ликвидации 25 высокопоставленных активистов различных террористических организаций, включая ХАМАС, "Аль-Джамаа аль-Исламия" и НФОП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 сентября 2024

Контрабанда оружия, деньги и пропаганда: инструменты Ирана и ХАМАСа в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 августа 2024

Отчет об операции в Самарии: ликвидированы 20 террористов, 17 подозреваемых задержаны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 августа 2024

В ЦАХАЛе назвали погром в Джите "серьезным терактом, совершенным евреями"