ШАБАК рапортует о снижении терактов в Иудее, Самарии и Иерусалиме на 40%

Общая служба безопасности (ШАБАК) в канун нового календарного года опубликовала отчет о своей деятельности в 2024 году. В соответствии с этим отчетом, на территории Иудеи, Самарии и Иерусалима были предотвращены 1040 терактов, включая 680 обстрелов, 326 закладывания взрывных устройств, 13 нападений с холодным оружием, девять попыток наезда, два теракта-самоубийства и одну попытку похищения. Количество совершенных терактов в Иудее, Самарии и Иерусалиме снизилось на 40% в сравнении с 2023 годом.

В уходящем году следователи ШАБАКа допросили более 650 задержанных из сектора Газы (в это количество не включаются задержанные по подозрению в террористической деятельности, которыми занимались полиция и армия).

ШАБАКом были раскрыты 20 террористических ячеек израильских арабов, действующих на территории Израиля, были расследованы 26 дел по планированию террористической деятельности израильскими арабами, которые присоединились к "Исламскому государству" или другим организациям глобального джихада.

За уходящий год были раскрыты 13 случаев шпионажа израильтян в пользу иранских разведывательных структур, количество арестованных за шпионаж в пользу Ирана выросло в сравнении с 2023 годом на 400%.

В отчете Общей службы безопасности также указано, что деятельность организации способствовала ликвидации 25 высокопоставленных активистов различных террористических организаций, включая ХАМАС, "Аль-Джамаа аль-Исламия" и НФОП.