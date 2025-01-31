39-летняя жительница Нетивота задержана за телефонное мошенничество

Сотрудники полиции округа Звулун арестовали 39-летнюю подозреваемую в попытке телефонного мошенничества: выдав себя за сотрудницу банка, подозреваемая пыталась выманить у пострадавшей, 52-летней жительницы Кирьят-Ата, несколько десятков тысяч шекелей.

По имеющимся подозрениям, подозреваемая позвонила жертве по телефону, представилась сотрудницей банка и под обманным поводом попросила ее передать деньги "полицейскому", который скоро с ней свяжется.

Женщина сняла деньги в банке и уже была по дороге передать эти деньги мошенника, но в последний момент она поняла, что что-то не так, и поспешила сообщить о происходящем в полицию. В кратчайшие сроки, мобилизовав следователей и полицейских, сотрудники полиции установили личность мошенницы и задержали ее.

После допроса подозреваемая была помещена под стражу. Полиция вновь призывает сообщать о любом подозрительном случае: быстрое обращение в полицию может предотвратить дополнительный ущерб и помочь другим избежать подобных случаев.