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Израиль

39-летняя жительница Нетивота задержана за телефонное мошенничество

Мошенничество
Полиция
время публикации: 31 января 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 15:07
39-летняя жительница Нетивота задержана за телефонное мошенничество
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции округа Звулун арестовали 39-летнюю подозреваемую в попытке телефонного мошенничества: выдав себя за сотрудницу банка, подозреваемая пыталась выманить у пострадавшей, 52-летней жительницы Кирьят-Ата, несколько десятков тысяч шекелей.

По имеющимся подозрениям, подозреваемая позвонила жертве по телефону, представилась сотрудницей банка и под обманным поводом попросила ее передать деньги "полицейскому", который скоро с ней свяжется.

Женщина сняла деньги в банке и уже была по дороге передать эти деньги мошенника, но в последний момент она поняла, что что-то не так, и поспешила сообщить о происходящем в полицию. В кратчайшие сроки, мобилизовав следователей и полицейских, сотрудники полиции установили личность мошенницы и задержали ее.

После допроса подозреваемая была помещена под стражу. Полиция вновь призывает сообщать о любом подозрительном случае: быстрое обращение в полицию может предотвратить дополнительный ущерб и помочь другим избежать подобных случаев.

Израиль
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