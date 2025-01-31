Резервисты передали Ирану секретные данные о ПВО и ВВС Израиля: обвинения Элиасафову и Андрееву

Государственная прокуратура представила в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Юрия Элиасафова и Георгия Андреева из Кирьят-Яма, которые контактировали с иранскими агентами и выполняли различные задания разведки Ирана за денежное вознаграждение. Они обвиняются в шпионаже, помощи врагу во время войны, передаче сведений врагу, контактах с иностранным агентом и других преступлениях.

В обвинительном заключении указано, что обвиняемые контактировали с иранским агентом по имени "Боаз" и совершали по его заданиям действия, направленные на нанесение ущерба безопасности государства. Они контактировали с "Боазом" при помощи мессенджера Telegram.

Речь идет о крайне серьезном случае, поскольку обвиняемые являются действующими резервистами, и в числе переданных сведений была военная информация. Юрий Элиасафов служил техником на батарее "Железный купол", вначале на срочной службе, затем в резерве. Георгий Андреев служил техником в оперативном штабе ВВС, вначале на срочной службе, затем в резерве. Оба они знали, что контактируют с разведкой Ирана.

Юрий Элиасафов в октябре 2024 года перед демобилизацией из армии искал работу в специализированных группах в приложении Telegram, он вышел на контакт с "Боазом", который представился ему общественным активистом движения, которое оплачивает нанесение граффити. "Боаз" дал Элиасафову задание – нарисовать граффити "Дети Рухоллы" за 100 долларов за каждое.

Учитывая содержание надписи, способ обещанной оплаты и высокую сумму оплаты, а также учитывая знакомство со статьями об арестах подозреваемых в сотрудничестве с Ираном похожими способами, Юрий Элиасафов понял, что "Боаз" является иранским агентом. Однако он продолжил контактировать с ним и согласился выполнять его задания. Он наносил граффити в разных местах Хайфы и Крайот, фотографировал надпись, отправлял заказчику, а затем тем же баллончиком закрашивал слово "Рухолла" на каждой надписи. Элиасафов также предложил своему брату Максиму наносить граффити за различные денежные суммы (менее получаемых), не раскрывая личность заказчика, но его брат отказался.

Затем Элиасафов создал новый аккаунт по имени "Лираз", с которого он связался с "Боазом" и также получил задания по нанесению граффити. Примерно через две недели он привлек Георгия Андреева к сотрудничеству с "Боазом", и в течение нескольких недель, до середины ноября, они сделали еще несколько граффити, получая за каждое по 100 долларов в криптовалюте.

В начале ноября Юрий Элиасафов решил "поднять ставки", связался с "Боазом" от имени очередного якобы нового пользователя и раскрыл факт своей службе в батарее "Железного купола" в системе ПВО ВВС. Находясь на резервистской службе, он зафиксировал на фотографиях и видео экран радара системы "Железный купол" с отображающимися на них данными и сохранил на своем мобильном телефоне, чтобы продать иранской разведке. Чтобы доказать факт доступа к секретной информации, он прислал "Боазу" отредактированное видео и предложил иранской разведке купить полное видео за 10 тысяч долларов, обусловив передачей аванса в размере 800 долларов. 3 ноября 2024 года "Боаз" перевел обвиняемому 730 долларов в криптовалюте, после чего тот прекратил контакт с "Боазом" с подставного аккаунта и не передал ему полное видео.

Вскоре после этого Элиасафов создал новый подставной аккаунт и обратился к "Боазу", представившись командиром подразделения "Эгоз", приближенным к начальнику Генштаба и имеющим доступ к различным базам ЦАХАЛа по всему Израилю. "Боаз" начал "сотрудничество" с предложения нанести граффити "Дети Рухоллы", но обвиняемый заявил, что "он не ребенок", и тогда "Боаз" попросил повесить плакат с той же надписью над скоростным шоссе, на это Элиасафов согласился.

Он привлек к выполнению задания своего друга Георгия Андреева, вместе они сделали плакат, поехали в Кирьят-Хаим, но не нашли подходящего места, где можно его повесить. Они нанесли надпись "Дети Рухоллы" на стену возле моста в Кирьят-Яме, но "Боаза" способ нанесения надписи не устроил. Они совершили еще несколько попыток повесить плакат в разных местах, и нанесли граффити – за размещение плаката они получили 245 долларов, а за граффити – всего 10,45 долларов.

Юрий Элиасафов также сообщал "Боазу", что у него есть знакомая, которая служит на базе "Неватим", и он может получить от нее интересующую "Боаза" информацию. "Боаз" попросил проверить, сколько самолетов были повреждены во время второй иранской атаки, попросил сделать фотографию базы "Неватим" и запросил данные о скорости и высоте полетов самолетов израильских ВВС. Обвиняемый согласился на это и связался с другом, который служит с ним в резерве. Друг запрашиваемой информации не знал и отправил Элиасафова "погуглить". Элиасафов нашел информацию о скорости и высоте самолетов в интернете, рассчитал время их подлета к Ирану по просьбе "Боаза", а также сообщил ему выдуманные данные о количестве поврежденных систем и самолетов. За это он получил от "Боаза" 143 доллара в криптовалюте.