Предположительно, троих заложников, которые будут освобождены ХАМАСом в субботу, передадут "Красному Кресту" в двух местах: в районе Хан-Юниса и на севере города Газа.

Оказавшись на территории Израиля они, в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи. Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".

ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля, в него вошли трое похищенных: граждане Израиля, двое из них – обладатели гражданств США и Франции: Офер Кальдерон, 54 года, из Нир-Оза, Шмуэль Кит Сигал, 65 лет, из Кфар-Азы и Ярден Бибас, 35 лет, из Нир-Оза.

Власти Израиля подтвердили получение списка заложников, которые будут освобождены в субботу, 1 февраля, в обмен на освобождение еще 90 террористов из израильских тюрем.

ХАМАС заявляет, что 1 февраля на свободу выйдут девять заключенных, осужденных в Израиле на пожизненные сроки. Прочие освобождаемые заключенные были приговорены в длительным тюремным срокам.

После освобождения трех заложников 1 февраля общее число вышедших на свободу похищенных террористами 7.10.2023 составит 18 человек. В общей сложности в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом террористы должны были передать Израилю 33 заложников – известно, что 25 из них на момент заключения сделки были живы. Среди прочих в списке "на обмен" значились имена Шири, Ариэля и Кфира Бибас. Израиль со своей стороны согласился освободить из тюрем 735 террористов, в том числе многих террористов-убийц, осужденных на пожизненные сроки.