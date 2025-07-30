"Аль-Хадат": проиранские группировки намерены атаковать Израиль из Сирии
время публикации: 30 июля 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 12:50
Высокопоставленный израильский источник сообщил египетскому телеканалу "Аль-Хадат", что Израиль получил информацию о планах проиранских группировок атаковать Израиль с территории южной Сирии.
Он также рассказал, что Израиль ведет с руководством Сирии переговоры о превращении юга в демилитаризованную зону, чтобы положить конец нападениям на друзов.
"Однако сообщения о нашем вторжении в Сирию – ложь. Мы не вмешиваемся в сирийские дела", – сказал собеседник канала. Он отметил, что переговоры в Париже прошли конструктивно, и диалог с Сирией продолжается в других столицах.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025
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