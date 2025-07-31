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Израиль

По решению министра обороны Рои Вассерштейн будет похоронен с воинскими почестями

время публикации: 31 июля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 17:19
По решению министра обороны Рои Вассерштейн будет похоронен с воинскими почестями
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что отдал приказание своим подчиненным обеспечить всю возможную помощь семье резервиста Рои Вассерштейна, который покончил с собой днем ранее.

Рои Вассерштейн прослужил как резервист во время войны "Железные мечи" 300 дней, во время службы он столкнулся с крайне тяжелыми и травматичными переживаниями, которые постоянно мучили его. Однако поскольку он не был признан погибшим военнослужащим, его похороны должны состояться на гражданском кладбище.

Вмешательство министра обороны поможет изменить хотя бы это: Исраэль Кац распорядился оказать всю возможную помощь, включая помощь в организации похорон, воинские почести и военную символику на похоронах.

Он также отметил, что сотрудники управления кадров ЦАХАЛа поддерживают постоянный контакт с близкими погибшего.

Речь идет об очередном случае самоубийств среди военнослужащих – как срочников, так и резервистов, – которые все чаще происходят в последние месяцы.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944

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