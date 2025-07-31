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Израиль

ЦАХАЛ опровергает очередной фейк: фото 14-летнего инвалида как "свидетельство голода"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 31 июля 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 16:24
ЦАХАЛ опровергает очередной фейк: фото 14-летнего инвалида как "свидетельство голода"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал опровержение пропагандистской фотографии, используемой террористической организацией ХАМАС для поддержания нарратива о "царящем в Газе голоде".

На этой фотографии изображен истощенный ребенок, возраст которого сложно определить в связи с его состоянием и ростом. Эдраи подчеркивает: этот мальчик страдает от генетического заболевания, и ранее он проходил лечение в Израиле.

"Снова ХАМАС использует фотографии больных детей для продвижения лживого нарратива о "голоде" и обвинения Израиля, – пишет Авихай Эдраи. – Но правда показывает реальность совсем иначе. 14-летний Абед аль-Кадер аль-Файюми в 2018 году проходил лечение в Израиле от генетического заболевания".

"Абед аль-Кадер был одним из сотен детей в Газе, страдающих от подобных заболеваний и получающих лечение в Израиле – до того момента, как ХАМАС разрушил пограничный переход Эрез 7 октября 2023 года. Тем не менее, Израиль продолжает координировать перевозку пациентов в другие страны на лечение. Только вчера были переправлены 180 пациентов и сопровождающих их лиц для получения лечения в Европейском Союзе и в Иордании".

Авихай Эдраи подчеркивает: ХАМАС цинично продолжает использовать этих людей для своей извращенной повестки, и некоторые международные СМИ продвигают нарратив террористов.

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