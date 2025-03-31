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Израиль

Морская черепаха Дрора появилась перед камерами через месяц после возвращения в море

Животные
время публикации: 31 марта 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 16:27
Морская черепаха Дрора появилась перед камерами через месяц после возвращения в море
Фото: Омри Омаси, Управление природы и парков
Морская черепаха Дрора появилась перед камерами через месяц после возвращения в море
Фото: Омри Омаси, Управление природы и парков
Морская черепаха Дрора появилась перед камерами через месяц после возвращения в море
Фото: Омри Омаси, Управление природы и парков

Морская черепаха бисса по имени Дрора, которую трижды за последние восемь лет приходилось спасать из рыболовных снастей, была замечена в Эйлатском заливе через месяц после ее последнего возвращения в море. На теле Дроры укреплен передатчик для отслеживания ее передвижений, и судя по поведению черепахи, у нее все в полном порядке.

Инспектор морского отдела Управления природы и парков в Эйлате Омри Омаси поделился своим наблюдением: "Я был рад встретить Дрору в хорошем состоянии, в отличие от наших предыдущих встреч, когда мне приходилось срочно спасать ее и отправлять на лечение. Это было первое наблюдение – ровно через месяц после того, как мы вернули ее в море".

В Центре спасения морских черепах рассказывают, что Дрора хорошо известна морским зоологам с 2016 года, когда она была спасена сотрудниками подводной обсерватории. В Эйлатском заливе ее наблюдали 15 раз в течение многих лет.

Центр спасения морских черепах ведет Project see turtle – проект по отслеживанию этих удивительных животных. Любой дайвер, повстречавший черепаху, может загрузить ее фотографии на страницу проекта в социальной сети Facebook, и ученые определят, известна ли черепаха по предыдущим наблюдениям. Специалисты пользуются программой распознавания лиц и структуры расположения чешуек.

Если черепаха еще не была известна, сообщивший получает право выбрать для нее имя. Дрора в свое время получила свое имя от Голана Ридера, впервые наблюдавшего ее.

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