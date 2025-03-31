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Израиль

Либерман: "Нельзя полагаться на мотивы премьер-министра, находящегося под следствием"

Авигдор Либерман
время публикации: 31 марта 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 14:34
Либерман: "Нельзя полагаться на мотивы премьер-министра, находящегося под следствием"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на заседании фракции, что "необходимо как можно быстрее прояснить все вопросы, возникшие в холе дела "Катаргейт".

"Возникло очень много серьезных вопросов. Мы говорим о безопасности государства, это вопросы первостепенной важности, и поэтому все, кто принимают участие в расследовании – прокуратура, полиция, ШАБАК – должны дать ответ, имеем ли мы дело с преступлениями или подозрения не оправданы", – сказал Либерман.

Он отметил также, что не полагается на мотивы, которые движут премьер-министром. "Нельзя полагаться на мотивы, которые движут премьер-министром, находящимся по горло в расследованиях. А назначение главы ШАБАКа должно быть продиктовано только деловыми соображениями", – отметил глава НДИ.

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