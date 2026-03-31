Нетаниягу: в войне против Ирана у нас колоссальные достижения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, видеообращение которого передавалось в записи во вторник, 31 марта, вечером, заявил, что в войне против Ирана "у нас колоссальные достижения".

Он выразил соболезнования семьям павших в Ливане и вновь вернулся к иранской теме: "Спустя месяц нашей совместной с США кампании мы сокрушаем режим ужаса, который кричал "смерть Америке, смерть Израилю".

По его словам, иранский режим пытался развивать ядерную программу и ракетные проекты, а также финансировал своих прокси в регионе: "Все это обошлось Ирану почти в триллион долларов – и теперь можно сказать: этот триллион пошел прахом".

"Мы устранили две экзистенциальные угрозы. Иран стремительно продвигался к разработке ядерного оружия и десятков баллистических ракет", – сказал Нетаниягу, добавив,.что "у созданных Ираном террористических армий все еще сохраняется остаточная способность обстреливать нас".

Нетаниягу заявил, что Израиль создает "новые альянсы с важными странами региона" против общей иранской угрозы и пообещал, что "рано или поздно" иранский режим падет.

Он также перечислил 10 основных достижений войны, среди которых создание "зон безопасности" в Газе, Сирии и Ливане, патрулируемых Армией обороны Израиля.