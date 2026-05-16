Художественная гимнастика. Израильтянка завоевала серебряную медаль в многоборье
время публикации: 16 мая 2026 г., 22:30 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 22:37
В Портимане, Португалия, проходит первый этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
В многоборье победила итальянка София Раффаэли.
Израильтянка Даниэла Муниц заняла второе место.
Бронзовую медаль завоевала Тара Драгас (Италия).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026