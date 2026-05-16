Нашли по ДНК: полиция задержала причастного к оставлению младенца на лестнице в Хадере

Полиция близка к разгадке подкидыша, история которого всполошила всю страну в январе текущего года. Напомним, на лестничной клетке одного из домов в Хадере был найден младенец примерно недельного возраста. Малыша, который находился в стабильном состоянии, после осмотра в больнице передали на попечение социальных служб.

В ходе расследования и после проведения ДНК-экспертизы полиция установила одного из родителей малыша, им оказался житель Туль-Карема. В пятницу, 15 мая, в ходе специальной целенаправленной операции сотрудники полиции задержали подозреваемого и его жену, находившуюся вместе с ним в машине.

Оба задержанных – жители Туль-Карема. Они доставлены для дальнейшего расследования в полицейский участок Хадеры.