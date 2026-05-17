Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 17 мая, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Жарко, переменная облачность. Преимущественно южный ветер.

В Иерусалиме – 13-31 градусов, в Тель-Авиве – 17-33, в Хайфе – 16-30, в Эйлате – 23-37, в Беэр-Шеве – 16-36, на побережье Мертвого моря – 21-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-35, в Ариэле – 14-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-36, на Голанских высотах – 14-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник жара спадет, переменная облачность. В среду – без существенных изменений. В четверг ожидаются дожди. В пятницу – переменная облачность. В субботу – малооблачно.