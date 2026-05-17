x
17 мая 2026
|
последняя новость: 06:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 06:57
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье, местные власти сообщают о погибших

Война в Украине
Война в России
Погибшие
время публикации: 17 мая 2026 г., 06:51 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 06:55
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье, местные власти сообщают о погибших
Минобороны РФ

В ночь на воскресенье, 17 мая, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек и как минимум четырех раненых.

По данным Воробьева, в деревне Манюхино городского округа Мытищи погибли двое мужчин – 53 и 41 года, они находились на улице рядом с частным домом. В микрорайоне Старбеево в Химках в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек, по данным Воробьева, может находиться под завалами. В нескольких муниципалитетах зафиксированы повреждения частных домов и инфраструктурных объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате ночью десятков беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Информация уточняется.

24 февраля 2022 года власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 мая 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1544-й день войны