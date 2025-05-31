"Аль-Маядин": если сделка будет утверждена, ХАМАС освободит десять живых заложников

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что в его распоряжение попал документ с ответом ХАМАСа на "план Виткоффа".

Согласно намерениям ХАМАСа, в случае, если сделка будет утверждена, будут освобождены 10 живых заложников и переданы 18 тел погибших заложников. Четверо живых заложников будут освобождены в первый день, двое – на 30-й день, и еще четверо – на 60-й день.

Также сообщается, что шесть тел погибших заложников будут переданы на 10-й день, шесть – на 30-й день и шесть – на 50-й день.

Кроме того, ХАМАС требует, чтобы гуманитарная помощь поступала в сектор Газы по старой схеме, без участия Фонда помощи сектору Газы.