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Израиль

"Аль-Маядин": если сделка будет утверждена, ХАМАС освободит десять живых заложников

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 31 мая 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 22:56
"Аль-Маядин": если сделка будет утверждена, ХАМАС освободит десять живых заложников
Chaim Goldberg/Flash90

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что в его распоряжение попал документ с ответом ХАМАСа на "план Виткоффа".

Согласно намерениям ХАМАСа, в случае, если сделка будет утверждена, будут освобождены 10 живых заложников и переданы 18 тел погибших заложников. Четверо живых заложников будут освобождены в первый день, двое – на 30-й день, и еще четверо – на 60-й день.

Также сообщается, что шесть тел погибших заложников будут переданы на 10-й день, шесть – на 30-й день и шесть – на 50-й день.

Кроме того, ХАМАС требует, чтобы гуманитарная помощь поступала в сектор Газы по старой схеме, без участия Фонда помощи сектору Газы.

Израиль
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