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Израиль

Виткофф: реакция ХАМАСа "совершенно неприемлема и отбрасывает нас назад"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
Газа
США
время публикации: 31 мая 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 22:39
Виткофф: реакция ХАМАСа "совершенно неприемлема и отбрасывает нас назад"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прокомментировал реакцию ХАМАСа на новый план соглашения о заложниках. По мнению Виткоффа, реакция ХАМАСа "совершенно неприемлема и отбрасывает нас назад".

Виткофф добавил, что "ХАМАС должен принять наше предложение в качестве основы для переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Это единственный способ подписать 60-дневное прекращение огня в ближайшие дни, в течение которого будут возвращены живые заложники (50% из них) и переданы тела погибших (также 50% из них)".

Канцелярия премьер-министра прокомментировала ответ ХАМАСа на план Виткоффа, заявив, что "в то время, как Израиль согласился с планом, ХАМАС продолжает отказываться". В заявлении канцелярии говорится: "Как сказал Виткофф, ответ ХАМАСа неприемлем и отбрасывает нас назад. Израиль продолжит свои действия по возвращению наших заложников и разгрому ХАМАСа".

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