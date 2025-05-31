Виткофф: реакция ХАМАСа "совершенно неприемлема и отбрасывает нас назад"

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прокомментировал реакцию ХАМАСа на новый план соглашения о заложниках. По мнению Виткоффа, реакция ХАМАСа "совершенно неприемлема и отбрасывает нас назад".

Виткофф добавил, что "ХАМАС должен принять наше предложение в качестве основы для переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Это единственный способ подписать 60-дневное прекращение огня в ближайшие дни, в течение которого будут возвращены живые заложники (50% из них) и переданы тела погибших (также 50% из них)".

Канцелярия премьер-министра прокомментировала ответ ХАМАСа на план Виткоффа, заявив, что "в то время, как Израиль согласился с планом, ХАМАС продолжает отказываться". В заявлении канцелярии говорится: "Как сказал Виткофф, ответ ХАМАСа неприемлем и отбрасывает нас назад. Израиль продолжит свои действия по возвращению наших заложников и разгрому ХАМАСа".