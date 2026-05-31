Фиктивный брак с израильтянкой: кубинец лишен гражданства Израиля

Суд по административным делам в Беэр-Шеве удовлетворил ходатайство Управления регистрации населения и постановил аннулировать израильское гражданство гражданина Кубы Вильфредо Флейтеса Капоты. Суд пришел к выводу, что он получил гражданство незаконно, на основании фиктивного брака с гражданкой Израиля.

Согласно ходатайству, поданному Управлением регистрации населения и миграции через прокуратуру Южного округа, Капота въехал в Израиль в 2011 году, получил статус репатрианта и израильское гражданство на основании брака с израильтянкой. В 2012 году МВД получило анонимное письмо, вызвавшее подозрение, что брак был фиктивным и заключен только для получения статуса в Израиле.

В ходе проведенных с супругами собеседований выяснилось, что они расстались примерно через два месяца после приезда в Израиль. Кроме того, сам Капота признал, что брак был заключен для получения статуса в Израиле и улучшения уровня жизни. В 2016 году он покинул Израиль и с тех пор не возвращался.

Государство утверждало, что гражданство было получено на основании ложных сведений. В суде также были представлены данные о попытках Управления регистрации населения и миграции разыскать Капоту на Кубе и в Канаде, в том числе через посольство, социальные сети и альтернативные способы вручения документов, однако эти попытки не увенчались успехом.

Заместитель председателя суда по административным делам в Беэр-Шеве судья Яэль Раз-Леви приняла позицию государства и постановила аннулировать гражданство Капоты.