Убийство Дестау Чеколя из Беэр-Шевы: найдено предполагаемое орудие преступления

время публикации: 31 мая 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 13:14
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о развитии в расследовании убийства 19-летнего Дестау Чеколя из Беэр-Шевы: следователи центрального подразделения полиции Негева обнаружили нож, который, по всей видимости, использовался во время преступления. Расследование продолжалось около месяца.

Четверо подозреваемых, несовершеннолетние жители Беэр-Шевы в возрасте 16-17 лет, 31 мая были доставлены в мировой суд Беэр-Шевы на заседание по продлению ареста.

В ближайшие дни прокуратура намерена предъявить четверым подозреваемым обвинительное заключение и ходатайствовать об их аресте до окончания судебного процесса.

