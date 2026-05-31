x
31 мая 2026
|
последняя новость: 12:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 12:58
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Гаарец": украинского беженца месяц держали под стражей по подозрению в связях с "врагами Израиля"

Полиция
МВД
Украина
СМИ
Беженцы/мигранты
время публикации: 31 мая 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 12:33
"Гаарец": украинского беженца месяц держали под стражей по подозрению в связях с "врагами Израиля"
Flash90. Фото: М.Шай

В газете "Гаарец" опубликована статья Рана Шимони об украинском беженце по имени Николай. По данным газеты, он был задержан посреди рабочей смены в ресторане в Тель-Авиве после того, как полицейские сообщили ему, что у них есть "только несколько вопросов".

В публикации утверждается, что Николай был задержан полицейскими. Однако в полиции Израиля это не подтверждают. Возможно, его задержали сотрудники МВД, не являющиеся полицейскими.

Согласно публикации, в течение нескольких часов после задержания Николаю аннулировали разрешение на пребывание в Израиле и сообщили, что он будет депортирован. Основанием назывались подозрения в связях с "врагами Израиля".

"Гаарец" пишет, что Николая около месяца содержали под стражей, но за это время его не допросили по существу подозрений, на основании которых была начата процедура против него.

Позднее государство попросило прекратить процедуру против Николая. Верховный суд, рассматривавший дело, заявил, что действия правоохранительных органов в этой истории "вызывают недоумение".

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook