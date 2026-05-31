"Гаарец": украинского беженца месяц держали под стражей по подозрению в связях с "врагами Израиля"

В газете "Гаарец" опубликована статья Рана Шимони об украинском беженце по имени Николай. По данным газеты, он был задержан посреди рабочей смены в ресторане в Тель-Авиве после того, как полицейские сообщили ему, что у них есть "только несколько вопросов".

В публикации утверждается, что Николай был задержан полицейскими. Однако в полиции Израиля это не подтверждают. Возможно, его задержали сотрудники МВД, не являющиеся полицейскими.

Согласно публикации, в течение нескольких часов после задержания Николаю аннулировали разрешение на пребывание в Израиле и сообщили, что он будет депортирован. Основанием назывались подозрения в связях с "врагами Израиля".

"Гаарец" пишет, что Николая около месяца содержали под стражей, но за это время его не допросили по существу подозрений, на основании которых была начата процедура против него.

Позднее государство попросило прекратить процедуру против Николая. Верховный суд, рассматривавший дело, заявил, что действия правоохранительных органов в этой истории "вызывают недоумение".