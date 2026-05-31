Тревога в Акко, окрестностях Хайфы и Кирьят-Шмоне, ракетные обстрелы

В 12:30 31 мая тревога "Цева адом" прозвучала в Акко и окрестностях, зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Вскоре тревога вновь прозвучала в Акко, а также в Кирьят-Яме и других районах к северу от Хайфы, а также в Эйн а-Мифрац (то есть фактически в Хайфе).

В 12:34 тревога в Кирьят-Шмоне, Кфар Гилади и Метуле. Предварительно: вторжение БПЛА из Ливана.

В 12:39 тревога в Бейт-Гилеле. Вероятно, БПЛА.

В 12:49 был дан отбой тревоги по Кирьят-Шмоне и окрестностям.

В 12:54 тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.

В 12:57 тревога в Кирьят-Шмоне, Кфар-Ювале, Кфар-Гилади, Тель-Хае. Ракетный обстрел.