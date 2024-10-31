Минибус столкнулся с автомобилем на шоссе 5, мужчина в критическом состоянии
время публикации: 31 октября 2024 г., 20:32 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 20:35
На шоссе номер 5 между развязками Кесем и Яркон минибус столкнулся с легковым автомобилем. В результате этого ДТП пострадали два человека.
Мужчина в возрасте около 60 лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, в критическом состоянии его отправили в больницу "Бейлинсон", не прекращая сердечно-легочной реанимации.
Еще один пострадавший ранен легко, его отвезли в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
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