Минибус столкнулся с автомобилем на шоссе 5, мужчина в критическом состоянии

На шоссе номер 5 между развязками Кесем и Яркон минибус столкнулся с легковым автомобилем. В результате этого ДТП пострадали два человека.

Мужчина в возрасте около 60 лет получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, в критическом состоянии его отправили в больницу "Бейлинсон", не прекращая сердечно-легочной реанимации.

Еще один пострадавший ранен легко, его отвезли в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.