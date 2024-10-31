Нетаниягу: "Главная задача ЦАХАЛа – не допустить появления ядерного оружия у Ирана"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил церемонию по случаю окончания курса офицеров на базе БААД-1. Выступая перед курсантами, Нетаниягу сказал, что перед ЦАХАЛом поставлена задача не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

Биньямин Нетаниягу в своем выступлении заявил, что Израиль методично уничтожает "ось зла". "Террористические армии больше не будут находиться на наших границах. ХАМАС больше не будет контролировать Газу, а "Хизбалла" не будет сидеть в нескольких метрах от нашей северной границы. Этого больше не будет. Мы также перекрываем каналы поставок оружия "Хизбалле'" из Ирана через Сирию в Ливан", – заявил он.

Премьер-министр также прокомментировал разговоры, касающиеся соглашения об урегулировании конфликта с Ливаном."Я хочу прояснить: соглашения, документы, предложения, цифры (1559, 1701) – все это важно, но это не главное. Главное – это наша способность и решимость обеспечивать безопасность, предотвращать нападения на нас и противодействовать вооружению наших врагов, несмотря на оказываемое на нас давление и вводимые ограничения – это главное".

Биньямин Нетаниягу также рассказал о действиях Израиля по устранению иранской угрозы. "Относительно Ирана: мы нанесли удар по его слабым местам. Хвастливые заявления иранских лидеров не могут скрыть и замаскировать тот факт, что у Израиля сегодня в Иране больше свободы действий, чем когда-либо. Мы можем достичь любой точки Ирана, если потребуется. Первостепенная задача, которую я поставил перед ЦАХАЛом и силовыми структурами, – это не допустить получения Ираном ядерного оружия. Сдерживание ядерной программы было и остается нашим приоритетом. Я не оставляю, мы не оставляем и не оставим это без пристального внимания. По понятным причинам не могу раскрывать подробности наших планов по достижению этой цели".