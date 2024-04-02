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Ближний Восток

Джон Кирби: США не имеют отношения к ликвидации иранских генералов в Дамаске

время публикации: 02 апреля 2024 г., 23:57 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 23:57
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби
AP Photo/Andrew Harnik

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отверг причастность США к авиаудару в Дамаске, в результате которого погибли два иранских генерала и пять военных советников. Он назвал "чепухой" обвинения Ирана в адрес США и предупредил, что Вашингтон отреагирует на любые ответные атаки.

"Позвольте прояснить ситуацию. Мы не имеем никакого отношения к авиаудару в Дамаске. Мы в этом не участвовали", - цитирует Reuters заявления Кирби на брифинге.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге сказала, что Израиль не предупреждал США заранее о готовящейся операции в Дамаске. "Израильтяне не уведомили нас ни о готовящемся ударе, ни о предполагаемой его цели", - сказала она.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в Вашингтоне написало, что до нанесения удара Израиль сообщил США, что собирается провести операцию в Сирии, но использовал для этого очень расплывчатые формулировки, и ничего не сообщил о цели атаки.

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