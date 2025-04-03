x
03 апреля 2025
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2025
|
03 апреля 2025
|
последняя новость: 19:00
03 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле штаб-квартиры "Ликуда" в Тель-Авиве проходит митинг родственников заложников

Заложники
время публикации: 03 апреля 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 18:23
Возле штаб-квартиры "Ликуда" в Тель-Авиве проходит митинг родственников заложников
Miriam Alster/FLASH90

У здания "Мецудат Зеэв" в Тель-Авиве, в котором находится штаб-квартира "Ликуда", проходит митинг родственников похищенных и сочувствующих им израильтян.

В штаб-квартире "Ликуда" в это время проводилась партийная праздничная вечеринка по случаю приближающегося праздника Песах.

Вход в здание охраняется сотрудниками полиции, возле здания установлены полицейские ограждения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2025

545-й день войны: удары в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

Мать похищенного и погибшего солдата: "Каждую кроху информации я выбивала с боем"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

Экс-заложник Элия Коэн рассказал, как был убит другой пленник при попытке бегства
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 апреля 2025

Экс-заложнице Амит Сусана будет вручена международная премия "За женскую отвагу-2025"