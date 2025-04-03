Возле штаб-квартиры "Ликуда" в Тель-Авиве проходит митинг родственников заложников

У здания "Мецудат Зеэв" в Тель-Авиве, в котором находится штаб-квартира "Ликуда", проходит митинг родственников похищенных и сочувствующих им израильтян.

В штаб-квартире "Ликуда" в это время проводилась партийная праздничная вечеринка по случаю приближающегося праздника Песах.

Вход в здание охраняется сотрудниками полиции, возле здания установлены полицейские ограждения.