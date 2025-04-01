Экс-заложнице Амит Сусана будет вручена международная премия "За женскую отвагу-2025"

Бывшая заложница Амит Сусана включена в список для награждения Международной премией "За женскую отвагу" (International Women of Courage Award, IWOC), которая была утверждена Госдепартаментом США.

Премия IWOC, присуждаемая госсекретарем США уже 19-й год, вручается женщинам со всего мира, продемонстрировавших исключительную отвагу и лидерство, выступая в защиту прав человека, гендерное равенство и равноправие, зачастую подвергаясь личному риску и жертвуя собой. Этой премии удостоились более 200 женщин из 90 стран.

"Амит Сусана возвышает свой голос в защиту жертв террора, опираясь на свой собственный трагический опыт пребывания в плену после нападения террористов на Израиль 7 октября. Она привлекает внимание всего мира к тяжелейшим условиям, в которых находятся женщины, мужчины и дети, удерживаемые в качестве заложников", – говорится на сайте Госдепартамента.

В июне прошлого года Амит Сусана приняла участие в конференции против сексуализированного насилия во время военных конфликтов, которую проводила в Белом доме вице-президент США Камала Харрис. Многие СМИ цитировали слова израильтянки: "Я не жертва, я сильная и независимая женщина, и я не позволю никому отнять это у себя. Никто не должен проходить через сексуальное насилие, которое пришлось перенести мне. Сейчас я обязана рассказать об ужасных вещах, которые продолжают переживать захваченные в плен заложники".