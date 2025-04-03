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Израиль

Родители танкиста Матана Ангреста опубликовали видео его похищения ХАМАСом

Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 03 апреля 2025 г., 23:42 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 23:42
Родители танкиста Матана Ангреста опубликовали видео его похищения ХАМАСом

Родители 22-летнего танкиста Матана Ангреста разрешили опубликовать кадры из видео его похищения на базе Нахаль-Оз и его первого допроса в Газе. Оба видео, переданных израильским телеканалам, были найдены ЦАХАЛом во время операции в секторе Газы.

Анат, мать военнослужащего, за несколько часов до того, как фрагменты двух видео были показаны израильскими телеканалами, написала: "Этим вечером мы вынуждены опубликовать видео похищения моего сына Матана, то как его избивала и линчевала толпа. Я избегала смотреть это видео и до недавнего момента его видел только мой муж Хагай. Но я поняла, что у нас нет выбора, я должна забыть о себе и думать только о том, что нужно сделать, чтобы убедить всех – есть люди, погребенные под землей, которым угрожает смерть и их все еще можно спасти. Постепенно я поняла, что у нас нет никакого права молчать, так как один раз о Матане уже забыли. Мы утратили доверие к нашему правительству. В предыдущей сделке освободили всех раненых кроме Матана. Тогда мы опасались публиковать имеющиеся у нас материалы, потому что Матан военнослужащий, но в конце концов мы поняли, что государство считает возможным бросать своих солдат".

Около месяца назад в рамках психологической войны ХАМАС опубликовал видео с Матаном Ангрестом. На этом видео он назвал имена своих родных и сказал: "Я уверен, что вы сражаетесь за меня и делаете все возможное, чтобы вернуть меня домой".

Израиль
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