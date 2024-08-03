Палестинские источники назвали имена еще двух террористов, убитых возле Туль-Карема

Палестинские источники назвали имена еще двух террористов, убитых в результате удара по автомобилю с террористами возле Туль-Карема. Это – Али Халиль и Джамаль Абу Хания, причастные к убийству 67-летнего Амнона Мохтара из Петах-Тиквы.

Напомним, Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. Он был убит рано утром 22 июня.