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Израиль

Палестинские источники назвали имена еще двух террористов, убитых возле Туль-Карема

время публикации: 03 августа 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 14:30
Палестинские источники назвали имена еще двух террористов, убитых возле Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинские источники назвали имена еще двух террористов, убитых в результате удара по автомобилю с террористами возле Туль-Карема. Это – Али Халиль и Джамаль Абу Хания, причастные к убийству 67-летнего Амнона Мохтара из Петах-Тиквы.

Напомним, Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где многие продавцы его знали. Он был убит рано утром 22 июня.

Израиль
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