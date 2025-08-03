ХАМАС благодарит страны Запада. Глава МИД Израиля: "Что это говорит о вас?"

Член политбюро террористической организации ХАМАС и фактический спикер ХАМАСа Рази Хамад в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил: "Инициатива ряда стран о признании палестинского государства – один из результатов 7 октября. Мы доказали, что победа над Израилем возможна, а наше оружие – символ палестинского достоинства".

Это заявлении прокомментировал глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"Высокопоставленный террорист ХАМАСa Рази Хамад благодарит Францию, Великобританию и Канаду за признание палестинского государства... Если вам аплодируют такие люди, что это говорит о вас?" – отметил Саар.