ХАМАС благодарит страны Запада. Глава МИД Израиля: "Что это говорит о вас?"
время публикации: 03 августа 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 10:55
Член политбюро террористической организации ХАМАС и фактический спикер ХАМАСа Рази Хамад в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил: "Инициатива ряда стран о признании палестинского государства – один из результатов 7 октября. Мы доказали, что победа над Израилем возможна, а наше оружие – символ палестинского достоинства".
Это заявлении прокомментировал глава МИД Израиля Гидеон Саар.
"Высокопоставленный террорист ХАМАСa Рази Хамад благодарит Францию, Великобританию и Канаду за признание палестинского государства... Если вам аплодируют такие люди, что это говорит о вас?" – отметил Саар.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2025