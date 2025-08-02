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Мир

Глава МИД Франции о видео с заложниками: "Гнусное, невыносимое зрелище"

Франция
Заложники
ХАМАС
время публикации: 02 августа 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 22:57
Глава МИД Франции о видео с заложниками: "Гнусное, невыносимое зрелище"
AP Photo/Hadi Mizban

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал публикацию видео с изможденными израильскими заложниками Ромом Браславским и Эвьятаром Давидом, причем Эвьятара террористы заставили копать себе могилу.

"Это гнусное, невыносимое зрелище. Страданиям заложников должен прийти конец. Их необходимо освободить без каких-либо условий", – сообщил французский политик.

Барро также призвал ХАМАС сложить оружие и передать власть Палестинской администрации и потребовал начать массовые поставки в Газу гуманитарной помощи.

Мир
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