Двухлетняя девочка упала в лестничный пролет в Иерусалиме, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о двухлетней девочке, которая упала в лестничный пролет с высоты около пяти метров на улице Натан Штраус в Иерусалиме.

По словам медиков, девочка находилась в полубессознательном состоянии. Соседи сообщили, что она упала с перил на втором этаже. Ребенок получил множественные тяжелые травмы.

Оказав пострадавшей неотложную помощь на месте, ее эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.