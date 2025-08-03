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Израиль

Двухлетняя девочка упала в лестничный пролет в Иерусалиме, она в тяжелом состоянии

Несчастные случаи
Иерусалим
Дети
время публикации: 03 августа 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 19:06
Двухлетняя девочка упала в лестничный пролет в Иерусалиме, она в тяжелом состоянии
Chaim Goldberg Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о двухлетней девочке, которая упала в лестничный пролет с высоты около пяти метров на улице Натан Штраус в Иерусалиме.

По словам медиков, девочка находилась в полубессознательном состоянии. Соседи сообщили, что она упала с перил на втором этаже. Ребенок получил множественные тяжелые травмы.

Оказав пострадавшей неотложную помощь на месте, ее эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.

Израиль
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