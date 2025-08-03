Леопард, убивший смотрителя Библейского зоопарка, не будет умерщвлен

Администрация Библейского зоопарка в Иерусалиме приняла решение не усыплять леопарда, ставшего причиной смерти 27-летнего Уриэля Нури, руководившего отделом хищников в зоопарке. Мать погибшего, Иланит Нури, в интервью "Кан" попросила не винить леопарда в нападении и прекратить "шейминг" животного: "Прекратите это. Мы не хотим, чтобы леопард умер. Он сделал то, что должен был делать в природе".

При этом Нури убеждена, что роковую ошибку не мог совершить ее сын: по данным предварительного расследования, одна из дверей вольера леопардов была закрыта, а вторая оставалась по какой-то причине открытой. Когда смотритель находился во внутреннем дворике вольера, леопард вышел и напал на него.

Семья Нури до сих пор не знает, что именно произошло: с родителями погибшего не связались ни из зоопарка, ни из полиции. "Одно могу сказать: виноват не мой сын. Правила безопасности и четкое выполнение процедур – это было главным для моего сына".

В зоопарке склоняются к тому, что причиной трагедии стал "человеческий фактор", вследствие которого одна из дверей оказалась открыта. Полиция продолжает расследование.

Трагедия произошла в пятницу, 1 августа: на Уриэля Нури напал персидский леопард (Panthera pardus saxicolor), доставленный в Израиль в начале 2025 года. После этого трагического инцидента зоопарк был закрыт для посетителей.

По предварительным данным, леопард выбрался из вольера во внутренний двор, когда Уриэль готовился к проведению экскурсии, и напал на него. Для посетителей опасности не было.

Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 9:55. Пострадавшего, у которого была прокушена шея, в бессознательном состоянии доставили в больницу "Адаса Эйн-Керем". Позже медики были вынуждены констатировать его смерть.

В прошлый раз в Иерусалимском библейском зоопарке подобное происшествие было зафиксировано в августе 2024 года. Тогда один из крокодилов напал на сотрудника зоопарка, охранник открыл огонь на поражение и застрелил крокодила.