x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 00:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 00:58
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: БАГАЦ не может принять решение о создании госкомиссии по расследованию событий 7 октября

ХАМАС
Правительство
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 03 декабря 2024 г., 00:58 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 01:14
Нетаниягу: БАГАЦ не может принять решение о создании госкомиссии по расследованию событий 7 октября
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 2 декабря, глава правительства Биньямин Нетаниягу передал Высшему суду справедливости ответ на иски с требованием обязать правительство создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября. Об этом сообщил 13-й телеканал.

В ответе Нетаниягу говорится, что у суда нет полномочий принимать решение о создании государственной комиссии, которое бы было обязательным для выполнения правительством. "Закон о следственной комиссии прямо говорит, что только правительство имеет право принимать решение о создании государственной следственной комиссии", – указывается в ответе.

По информации 13-го телеканала, БАГАЦ должен собраться для обсуждения исков через два месяца. На прошлой неделе телеканал передал, что коалиция из опасений вмешательства суда намерена ускорить принятие закона, предусматривающего создание комиссии по расследованию, назначаемую Кнессетом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

Закон о "комиссии по расследованию": разногласия в "Ликуде"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 ноября 2024

Франция признала за Биньямином Нетаниягу иммунитет от преследования МУС
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

Сестры погибших наблюдательниц Ноа Марциано и Рони Эшель призвались в ЦАХАЛ