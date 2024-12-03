Нетаниягу: БАГАЦ не может принять решение о создании госкомиссии по расследованию событий 7 октября

В понедельник, 2 декабря, глава правительства Биньямин Нетаниягу передал Высшему суду справедливости ответ на иски с требованием обязать правительство создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября. Об этом сообщил 13-й телеканал.

В ответе Нетаниягу говорится, что у суда нет полномочий принимать решение о создании государственной комиссии, которое бы было обязательным для выполнения правительством. "Закон о следственной комиссии прямо говорит, что только правительство имеет право принимать решение о создании государственной следственной комиссии", – указывается в ответе.

По информации 13-го телеканала, БАГАЦ должен собраться для обсуждения исков через два месяца. На прошлой неделе телеканал передал, что коалиция из опасений вмешательства суда намерена ускорить принятие закона, предусматривающего создание комиссии по расследованию, назначаемую Кнессетом.