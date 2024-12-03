Просьба осиротевшей семьи: нашли машину погибшего в Ливане солдата

21-летний Яаков Гилель из Иерусалима, боец бригады "Голани", погиб в середине октября в боях на юге Ливана вместе с четырьмя своими товарищами. В течение последних недель близкие погибшего солдата пытались найти его машину, в которой Яаков оставил личные вещи, которые были дороги его семье как память о нем.

Видео, в котором родители погибшего солдата обращались к общественности с просьбой помочь им найти машину Яакова Гилеля, которую он припарковал незадолго до входа в Ливан где-то в приграничных районах на севере Израиля, увидели в полиции Северного округа.

Сообщение и фотографию машины раздали патрульным полицейским, которые приступили к розыску автомобиля. Тема пропавшей машины стала одной из важных частей ежедневных разговоров сотрудников полиции на севере.

Машина погибшего была найдена на парковке возле торгового центра Рош-Пины. Сотрудники полиции сообщили о находке семье, и близкие погибшего солдата отправились на место, чтобы забрать машину Яакова.