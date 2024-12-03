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Израиль

МИД попросил израильтян, находящихся в Южной Корее, не выходить на улицу

Корея
МИД
время публикации: 03 декабря 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 20:39
МИД попросил израильтян, находящихся в Южной Корее, не выходить на улицу
Фото NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало рекомендации для туристов, находящихся в данный момент в Южной Корее и для тех, кто только планирует туда поездку.

Находящимся в Южной Корее израильтянам рекомендуется до прояснения ситуации оставаться там, где они находятся, не выходить на улицу, и следить за новостями в СМИ.

Израильтянам, планирующим поездку, следует подумать над ее целесообразностью.

В сообщении МИДа также отмечается, что "пока рано говорить, какими будут последствия решения президента о введении военного положения".

Израиль
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