МИД попросил израильтян, находящихся в Южной Корее, не выходить на улицу

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало рекомендации для туристов, находящихся в данный момент в Южной Корее и для тех, кто только планирует туда поездку.

Находящимся в Южной Корее израильтянам рекомендуется до прояснения ситуации оставаться там, где они находятся, не выходить на улицу, и следить за новостями в СМИ.

Израильтянам, планирующим поездку, следует подумать над ее целесообразностью.

В сообщении МИДа также отмечается, что "пока рано говорить, какими будут последствия решения президента о введении военного положения".