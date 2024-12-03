Суд и прокуратура обсудили вероятность смертного приговора обвиняемым в шпионаже в пользу Ирана

По подозрению в шпионаже задержаны семеро жителей Хайфы и ее пригородов. После завершения расследования, прокуратура и полиция сообщили, что задержанные также обвиняются в пособничестве врагу во время войны, максимальное наказание по этому пункту – смертная казнь, а это требует рассмотрения дела специальным составом суда.

Для того, чтобы иметь возможность планировать свои дальнейшие шаги, окружной суд Хайфы пригласил представителей прокуратуры, чтобы узнать, намерена ли она требовать для обвиняемых смертной казни. По информации "Мако", на заседании, состоявшемся в окружном суде Хайфы представитель прокуратуры Хайфского округа заявил, что прокуратура не будет настаивать на смертном приговоре, и поэтому нет необходимости созывать специальное заседание суда.

Суд вынес решение, что дело будет рассматриваться обычным составом, однако и он может вынести смертный приговор в случае, если будет признана вина подсудимых.

Главным подозреваемым по этому делу проходит 43-летний Азиз Нисанов. По делу также проходят 58-летний Александр Садиков, Игаль Нисан, Вячеслав Гущин, Евгений Йоффе и еще двое несовершеннолетних, имена которых запрещены к публикации.

По данным "Мако", большинство обвиняемых представлены государственными защитниками. Адвокаты пока не получили все материалы следствия, и поэтому суд может быть отложен на несколько недель.