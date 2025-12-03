Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 декабря, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность, без осадков. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 9-20 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 14-23, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 9-24, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-23, в Ариэле – 10-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-23, на Голанских высотах – 12-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг-пятницу – малооблачно, повышение температуры. В субботу – дожди. В воскресенье-вторник – резкое похолодание, дожди с грозами.