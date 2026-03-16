ЦСБ Израиля: покупка жилья подешевела, аренда продолжает дорожать

Согласно данным центрального статистического бюро, после двух подряд повышений индекс цен на покупку жилья снова снизился в декабре 2025 года-январе 2026 года на 0,1% по сравнению с ноябрем-декабрем 2025 года и на 0,9% по сравнению с декабрем 2024 года-январем 2025 года.

Наибольшее снижение цен отмечено в Иерусалимском округе (-0,9%) и Центральном округе (-0,6%), тогда как в Тель-Авивском округе цены выросли на 0,7%).

В годовых показателях цены в Иерусалимском округе выросли на 5,4%, в Северном – на 3,2%, в Южном – на 0,6%, в Хайфском – на 0,5%, тогда как в Центральном снизились на 3,9%, а в Тель-Авивском – на 2,8%.

Индекс цен на аренду жилья для обновивших договор об аренде в феврале 2026 года вырос на 2,7%, а для подписавших договор на новом месте – на 5,8%.