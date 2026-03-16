ЦАХАЛ сообщил о начале точечной наземной операции на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 91-й дивизии начали точечные наземные действия против ключевых целей на юге Ливана с целью расширения передовой полосы обороны.

Согласно сообщению военных, в рамках этой операции уничтожаются террористические объекты и ликвидируются боевики.

Перед вводом наземных сил ЦАХАЛ нанес по целям на юге Ливана артиллерийские и авиационные удары, чтобы устранить непосредственные угрозы для подразделений.