ЦАХАЛ сообщил о начале точечной наземной операции на юге Ливана
время публикации: 16 марта 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 08:04
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 91-й дивизии начали точечные наземные действия против ключевых целей на юге Ливана с целью расширения передовой полосы обороны.
Согласно сообщению военных, в рамках этой операции уничтожаются террористические объекты и ликвидируются боевики.
Перед вводом наземных сил ЦАХАЛ нанес по целям на юге Ливана артиллерийские и авиационные удары, чтобы устранить непосредственные угрозы для подразделений.