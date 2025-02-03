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Израиль

"Кан-11": почти за две недели до 7 октября Дэйф сообщил командирам ХАМАСа дату атаки на Израиль

Газа
Война "Железные мечи"
ХАМАС
время публикации: 03 февраля 2025 г., 01:01 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 01:08
"Кан-11": 25 сентября командирам ХАМАСа сообщили, что атака на Израиль состоится 7 октября
AP

25 сентября глава "Бригад Иззаддина аль-Касама" Мухаммад Дэйф письменно оповестил 25 командиров бригад и батальонов ХАМАСа о том, что атака на Израиль состоится 7 октября.

Журналист Айяла Хасон в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказала о разосланном Дэйфом документе, который содержал все детали запланированной операции.

В документе говорилось, что вторжение в Израиль будет происходить тремя волнами: первыми на территорию Израиля должен был зайти спецназ ХАМАСа "Нухба", за ними – боевики террористической организации, и на третьем этапе – добровольцы из числа гражданского населения сектора.

Вторжению должен предшествовать массированный ракетный обстрел, после чего минитракторы и дроны должны вывести из строя израильскую систему наблюдения, что делает возможным начало наземного вторжения.

Каждый командир в соответствии со своим местонахождением в Газе получил список населенных пунктов и военных баз в Израиле, за взятие которых он отвечает.

Айяла Хасон отметила, что этот документ не попал в руки ни военной разведки Израиля, ни Общей службы безопасности.

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