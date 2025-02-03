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Израиль

"Кан-11": родственники похищенных хотели присоединиться к поездке Нетаниягу в США, но им отказали

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 03 февраля 2025 г., 00:30 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 00:30
"Кан-11": родственники похищенных хотели присоединиться к поездке Нетаниягу в США, но им отказали
Olivier Fitoussi/Flash90

Родственники похищенных хотели присоединиться к поездке Биньямина Нетаниягу в Вашингтон, зная, что премьер-министр летит не коммерческим рейсом, а правительственным самолетом "Канаф Цион".

Корреспондент "Кан-11" Сулейман Масуадэ в вечернем выпуске новостей сообщил, что семьям похищенным было отказано в их просьбе. Три семьи, с которыми беседовал журналист, сказали, что в канцелярии премьер-министра им ответили, что речь идет о рабочей поездке премьер-министра на встречу с президентом Трампом. Поездка делегации родственников похищенных для продвижения дальнейших переговоров не предусмотрена.

По информации Сулеймана Масуадэ, нескольким семьям удалось в последний момент по сильно завышенным ценам найти билеты на коммерческие рейсы, другие продолжают поиск.

Из канцелярии премьер-министра телеканалу сообщили, что Биньямин Нетаниягу во время визита в США встретится с семьями похищенных, находящимися в США.

Израиль
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