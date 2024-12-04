"Кан-11": ХАМАС обнаружил тело Мухаммада Дэйфа и тайно похоронил его

Элиор Леви, обозреватель телеканала "Кан-11" по арабским вопросам, в вечернем выпуске новостей со ссылкой на источник в Газе рассказал, что ХАМАС обнаружил тело лидера "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммада Дэйфа и тайно похоронил его.

По словам источника, место захоронения держится в секрете из опасений, что ЦАХАЛ проведет эксгумацию с тем, чтобы использовать тело в будущем для сделок с ХАМАСом.

13 июля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Мауаси, на юге сектора Газы. Целью удара был лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф.1 августа после длительной проверки и изучения разведданных Армия обороны Израиля объявила, что террорист ликвидирован.

Представитель руководства террористической организации ХАМАС Махмуд аль-Мардауи продолжал утверждать, что лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" Мухаммад Дэйф жив, "чувствует себя хорошо, и он слышит заявления оккупантов о его убийстве". Отметим, что аль-Мардауи, представляющий ХАМАС за границей и давно не бывавший в Газе, не привел никаких доказательств своему утверждению о том, что Дэйф жив. Впрочем, и ЦАХАЛ доказательств гибели Дэйфа не публиковал.

Вместе с Дэйфом был ликвидирован Рафа Саламэ – командир "Батальона Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС, который выбрал в качестве временного убежища виллу, располагавшуюся в районе, объявленном ЦАХАЛом гуманитарным – то есть предназначенным для проживания мирных граждан, вынужденных покинуть свои дома в секторе Газы из-за войны, развязанной ХАМАСом 7 октября 2023 года. При этом беженцы жили в палатках, неподалеку от виллы, где скрывались лидеры террористов.