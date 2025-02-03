Предъявлены обвинения террористу, убившему 12-летнего Йегошуа Симху

Военная прокуратура подала в понедельник, 3 февраля, обвинительные заключения против Изаддина Малуха и троих его сообщников, которые причастны к обстрелу пассажирского автобуса возле перекрестка Аль-Хадэр неподалеку от деревни Бейт-Джала. Изаддин Малух был исполнителем теракта, который произошел поздно вечером 11 декабря 2024 года, в результате теракта был убит 12-летний Йегошуа Аарон Тувия Симха

Как следует из обвинительного заключения, в декабре 2024 года четверо обвиняемых планировали совершить теракт с целью убийства евреев. 11 декабря, согласно их плану, Изаддин Малух прибыл на перекресток Аль-Хадэр, дождался проезда пассажирского автобуса 291 маршрута, следовавшего из Гуш-Эциона в Иерусалим, и открыл по нему огонь из автомата.

В результате обстрела, в ходе которого по автобусу были выпущены 23 пули, Йегошуа Аарон Тувия Симха получил огнестрельное ранение в шею, он скончался от ран в больнице "Адаса Эйн-Керем", куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии. 40-летняя женщина получила огнестрельное ранение средней степени тяжести, еще два человека получили порезы от осколков стекла.

Примерно в 9:30 утра 12 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате совместной операции военных, полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) в районе Бейт-Лехема сдался террорист, совершивший накануне теракт к югу от Иерусалима, в районе перекрестка Аль-Хадэр. Палестинские источники называли имя террориста – Изаддин аль-Масалма, израильские источники сообщали другое имя – Изаддин Малух, это имя фигурирует и в обвинительном заключении.

Прокуратура попросила продлить срок ареста обвиняемых до завершения судебного разбирательства, эта просьба была удовлетворена.