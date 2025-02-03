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Израиль

Агам Бергер вручила своей сестре сиреневый аксельбант армейской соцработницы

Заложники
время публикации: 03 февраля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 17:57
Агам Бергер вручила своей сестре сиреневый аксельбант армейской соцработницы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Освобожденная после 482 дней плена террористов ХАМАСа наблюдательница ЦАХАЛа Агам Бергер на церемонии окончания курсов военных социальных работниц ("машакиот таш") вручила сиреневый аксельбант "машакит таш" своей сестре.

На церемонии присутствовали также родители девушек, Мейрав и Шломи Бергеры. Когда объявили, что Агам Бергер приглашается для вручения своей сестре армейских знаков различия, многие присутствующие на церемонии заплакали.

Напомним, Агам Бергер – одна из пяти захваченных террористами в "черную субботу" на базе в Нахаль-Оз наблюдательниц ЦАХАЛа. Она была освобождена в рамках сделки с террористами в четверг, 30 января.

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