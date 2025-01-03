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Израиль

В ходе операции в Центральном округе задержаны 42 разыскиваемых за террор

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 января 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 11:22
В ходе операции в Центральном округе задержаны 42 разыскиваемых за террор
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа действовали в течение недели на территории Центрального военного откруга: были арестованы 42 разыскиваемых за террористическую деятельность, изъято огнестрельное оружие и крупные суммы наличными.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе локальных антитеррористических операций были обнаружены и изъяты четыре ствола огнестрельного оружия и десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористической деятельности.

42 задержанных и изъятые у них средства и оружие переданы службам безопасности.

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