В ходе операции в Центральном округе задержаны 42 разыскиваемых за террор
время публикации: 03 января 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 11:22
Военнослужащие ЦАХАЛа действовали в течение недели на территории Центрального военного откруга: были арестованы 42 разыскиваемых за террористическую деятельность, изъято огнестрельное оружие и крупные суммы наличными.
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе локальных антитеррористических операций были обнаружены и изъяты четыре ствола огнестрельного оружия и десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористической деятельности.
42 задержанных и изъятые у них средства и оружие переданы службам безопасности.
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