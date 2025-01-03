В ходе операции в Центральном округе задержаны 42 разыскиваемых за террор

Военнослужащие ЦАХАЛа действовали в течение недели на территории Центрального военного откруга: были арестованы 42 разыскиваемых за террористическую деятельность, изъято огнестрельное оружие и крупные суммы наличными.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе локальных антитеррористических операций были обнаружены и изъяты четыре ствола огнестрельного оружия и десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террористической деятельности.

42 задержанных и изъятые у них средства и оружие переданы службам безопасности.