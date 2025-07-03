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Израиль

Израиль передал посредникам список заложников, остающихся в Газе, с пометкой "гуманитарный случай"

США
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 03 июля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 21:44
Израиль передал посредникам список заложников, остающихся в Газе, с пометкой "гуманитарный случай"
Miriam Alster/Flash90

По информации новостной службы "Кан", Израиль передал посредникам список всех заложников, остающихся в секторе Газы, живых и погибших. Напротив всех имен стоит пометка "гуманитарный случай".

Израильский источник, знакомый с ходом переговоров, в беседе с "Кан" отметил, что будет "больше ясности" относительно порядка освобождения заложников после начала переговоров с ХАМАСом.

Израильские СМИ сообщают, что, по оценкам Иерусалима, ХАМАС передаст свой ответ посредникам относительно намечающейся сделки, либо ближайшей ночью, либо утром 4 июля.

Согласно сообщениям в СМИ, план посредников предусматривает прекращение огня в секторе Газы на 60 дней, и уже в первый день ЦАХАЛ должен будет покинуть северную часть сектора. В рамках сделки ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать тела 18 погибших.

Ожидается, что в случае получения положительного ответа от ХАМАСа, Дональд Трамп уже в ближайший понедельник, 11 июля, во время встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, объявит о заключении соглашения, которое, как он надеется, приведет к постоянному прекращению огня.

Израиль
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