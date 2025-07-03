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Израиль

Семьи погибших и похищенных бойкотируют визит Нетаниягу в кибуц Нир-Оз

Заложники
Биньямин Нетаниягу
Акции протеста
время публикации: 03 июля 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 17:21
Семьи погибших и похищенных бойкотируют визит Нетаниягу в кибуц Нир-Оз
Yossi Aloni/FLASH90

Перед первым визитом главы правительства Биньямина Нетаниягу в кибуц Нир-Оз некоторые приглашенные родственники погибших и похищенных решили бойкотировать визит, сообщив о своем решении в социальных сетях.

Как сообщает 12 канал ИТВ, сам факт запланированного визита премьер-министра – первого визита за последние полтора года в самый пострадавший во время резни населенный пункт Отеф Аза – не на шутку возмутил близких погибших и похищенных.

Поучаствовать во встрече пригласили родственников заложников, которые все еще содержатся в плену ХАМАСа – семьи Кунио, Хорен, Ценгаукер, Адар, Маргалит, Энгель и других. И хотя некоторые родственники похищенных хотят прийти на встречу – ведь девять из 50 оставшихся в Газе заложников, живых и погибших, были именно из кибуца Нир-Оз – другие категорически против этого визита.

Дани Эльгарат, брат похищенного 7 октября и убитого в результате пыток террористами Ицика Эльгарата, чье тело было возвращено в рамках последней сделки, заявил: "Это политический визит, а не визит солидарности. Я не готов к тому, чтобы он проходил мимо дома моего брата после того, как он бросил его в Нир-Озе, а потом бросил его в Газе. Он игнорировал его два года – а как только запахло выборами, решил приехать".

Жители кибуца Нир-Оз были уведомлены о предстоящем визите главы правительства в среду. Их попросили не рассказывать об этом событии и не уведомлять СМИ, чтобы визит не был отменен из соображений безопасности.

Израиль
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