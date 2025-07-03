Биньямин Нетаниягу впервые после резни 7 октября посетил кибуц Нир-Оз

На 636-й день войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил кибуц Нир-Оз, наиболее пострадавший в результате атаки ХАМАСа 7 октября. Девять членов этого кибуца, живых и мертвых, до сих пор находятся в секторе Газы.

В этой поездке премьер-министра сопровождала его супруга, Сара Нетаниягу.

Перед визитом главы правительства некоторые приглашенные родственники погибших и похищенных решили бойкотировать его визит, сообщив об этом в социальных сетях.

Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, являющаяся ярым критиком действий правительства в секторе Газы, участница акций протеста и митингов, бойкотировать мероприятие не стала: она не только пришла на встречу, но и сфотографировалась с премьером и его супругой.

"Я с супругой Сарой в киббуце Нир-Оз на месте разрушения, опустошения и резни. Вместе с членами кибуца – теми, кто выжил, и теми, кто вернулся из плена, вы до глубины души чувствуете масштаб боли, глубину скорби, травму, которой подверглась целая община и всё ещё переживает ее", – заявил Нетаниягу после встречи. Он заявил, что среди 50 заложников, удерживаемых в Газе, по данным Израиля, двадцать – живы, и повторил: "Мы вернем всех".

На поздний вечер 3 июля запланировано заседание кабинета, на котором будет обсуждаться судьба сделки с ХАМАСом. В воскресенье, 10 июля, Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон, 11 июля он встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что во время их встречи будет объявлено о сделке с ХАМАСом и 60-дневном режиме прекращения огня в Газе, во время которого ХАМАС вернет Израилю 10 живых заложников и тела 18 погибших.