x
03 марта 2025
|
последняя новость: 21:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 марта 2025
|
03 марта 2025
|
последняя новость: 21:27
03 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

12-й телеканал: Израиль установил крайний срок для ХАМАСа, после которого возобновится война

Газа
США
Заложники
ХАМАС
время публикации: 03 марта 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 21:06
12-й телеканал: Израиль установил крайний срок для ХАМАСа, после которого возобновится война
AP Photo/Jehad Alshrafi

Обозреватель телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль определился с крайним сроком возобновления боевых действий в Газе, если ХАМАС не продолжит освобождать заложников.

По данным телеканала, Израиль готов ждать до конца следующей недели.

Ярон Авраам отмечает, что при установке "дедлайна" руководство Израиля учитывало несколько факторов, в том числе вступление Эяля Замира в должность начальника Генштаба, а также предстоящий визит специального представителя президента США Стива Виткоффа. Источники телеканала говорят о том, что в Иерусалиме надеются на успех переговоров, но при этом "держат пистолет на столе", чтобы ускорить процесс.

При этом телеканал передает, что источник в администрации Трампа заявил "высокопоставленному лицу в Иерусалиме": "Убейте их всех до одного, ХАМАС в Газе является главным препятствием для нормализации", имея в виду нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

514-й день войны, 44-й день перемирия в Газе: ситуация накаляется, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Бен-Гвир призвал бомбить склады с продовольствием в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2025

11 и 12 каналы ИТВ о поэтапном плане Израиля по "открытию врат ада" в Газе