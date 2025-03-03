12-й телеканал: Израиль установил крайний срок для ХАМАСа, после которого возобновится война

Обозреватель телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам в вечернем выпуске новостей сообщил, что Израиль определился с крайним сроком возобновления боевых действий в Газе, если ХАМАС не продолжит освобождать заложников.

По данным телеканала, Израиль готов ждать до конца следующей недели.

Ярон Авраам отмечает, что при установке "дедлайна" руководство Израиля учитывало несколько факторов, в том числе вступление Эяля Замира в должность начальника Генштаба, а также предстоящий визит специального представителя президента США Стива Виткоффа. Источники телеканала говорят о том, что в Иерусалиме надеются на успех переговоров, но при этом "держат пистолет на столе", чтобы ускорить процесс.

При этом телеканал передает, что источник в администрации Трампа заявил "высокопоставленному лицу в Иерусалиме": "Убейте их всех до одного, ХАМАС в Газе является главным препятствием для нормализации", имея в виду нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.