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Израиль

Во вторник в Западной Галилее пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 03 марта 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 19:09
Во вторник в Западной Галилее пройдут учения ЦАХАЛа
Ayal Margolin/Flash90

Во вторник, 4 марта, пройдут армейские учения в Западной Галилее. Они начнутся рано утром и продлятся несколько часов.

В зоне проведения учения будет наблюдаться высокая концентрация сил ЦАХАЛа, будет осуществляться запуск беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: у граждан нет оснований для беспокойства. Нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проводящимися маневрами.

Военные подчеркивают, что проведение учений не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.

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