Отчет о бойне в Кфар-Аза: кибуц был брошен на произвол судьбы в рамках "концепции" ЦАХАЛа

В понедельник, 3 марта, были опубликованы выдержки из результатов расследования бойни в кибуце Кфар-Аза в "черную субботу" 7 октября 2023 года, которые однозначно свидетельствуют: ЦАХАЛ не выполнил свою задачу и не защитил жителей кибуца.

Провал в кибуце Кфар-Аза был одним из самых значительных, несмотря на то, что там в начале нападения присутствовал офицер в звании бригадного генерала, и еще три командира бригад прибыли в кибуц к полудню: но лишь к вечеру в Кфар-Аза началась упорядоченная борьба с террористами с распределением секторов и задач.

Как отмечают Кармела Менаше и Итай Блюменталь в своей статье в КАН, предыдущий начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави ввел такой порядок: вокруг сектора Газы бойцы находились 11 дней, после чего на четыре дня возвращались домой. Каждые выходные и каждый праздник в приграничной зоне находилась лишь половина сил ЦАХАЛа.

Бои в кибуце Кфар-Аза длились три дня, в кибуце были убиты 64 человека и 19 похищены в плен и угнаны в Газу. По данным расследования, на протяжении долгих часов жители кибуца оставались без какой-либо помощи извне, и даже когда в Кфар-Азу начали прибывать силы ЦАХАЛа, они не были скоординированы и каждое подразделение действовало по собственному усмотрению.

Вокруг кибуца Кфар-Аза был забор с сигнализацией, но на нем не было камер. У группы быстрого реагирования ("китат коненут") не было оружия, поскольку оно хранилось в оружейной, и не было раций. Утром 7 октября кибуц защищала "китат коненут" из 15 человек под командованием координатора безопасности Шахара Авиани – он погиб в первые полчаса атаки.

Нападение на кибуц осуществлялось в три волны: в 06:29 началась ракетная атака – по району Отеф Аза и по всему Израилю. В кибуце приземлились три хамасовских "десантника". Первым был убит фотограф Ynet Рои Идан, который успел сделать фотографии нападения террористов и предупредить об атаке.

С 06:30 до 08:30 на территорию Кфар-Аза прорвались десятки террористов (около 100), боевиков "Нухбы", которые убили 37 человек – семерых бойцов "китат коненут" и 30 гражданских жителей кибуца. Террористы получили приказ совершать массовые убийства. Бойцы группы быстрого реагирования геройски сражались, но сила противника многократно превосходила их. В первые же часы боя семеро бойцов "китат коненут" были убиты, остальные семеро были ранены.

У террористов было обнаружено огромное количество оружия: пистолеты и автоматы, взрывные устройства, противотанковые ракеты, гранаты, у них были подробные карты, включающие город Сдерот и соседнего кибуца Саад.

К 8:30 в кибуце осталось семь членов "китат коненут" и примерно 150 террористов. В домах шла бойня. Ни один солдат не вошел в кибуц до 08:30 ни один солдат ЦАХАЛа не вошел в кибуц, и до 10:59 ВВС не действовали в этом районе.

Примерно в 9:50 террористы взломали ворота напротив молодежного квартала кибуца. На этом этапе были убиты 18 жителей кибуца, 19 были похищены в сектор Газы. Во второй волне нападения, между 08:00 и 11:00, в кибуц прибыли еще 65 террористов, в третьей волне, начиная с 12:00 – еще 100 террористов, в том числе боевики "Исламского джихада". В отличие от других израильских населенных пунктов, подвергшихся резне в "черную субботу", в кибуц Кфар-Аза не пришли мародеры из Газы. Все боевики, прорвавшиеся в кибуц, прибыли чтобы убивать и похищать его жителей.

В момент атаки в кибуце находился бригадный генерал Исраэль Шомер, который жил в Кфар-Аза. Он связался с главой Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, который направлялся в автомобиле на юг. В результате этого разговора А-Леви изменил маршрут и прибыл в бункер в Кирие. Шомер также позвонил командующему Южным военным округом Ярону Финкельману. По какой-то причине бригадный генерал Исраэль Шомер не взял на себя командование: он сражался с террористами, вначале без оружия – кухонными ножами, затем ему удалось получить оружие. Однако он не управлял боем на уровне военного командующего.

На протяжении долгих часов боя, даже когда в кибуц подъехали израильские войска, не было никакой организации сил. В начале боя три бронированных джипа "Давид" бригады "Голани" были отправлены в кибуц. Один из джипов был обстрелян, солдаты увидели многократно превышающие силы противника и продолжили движение к базе "Нахаль-Оз" за подмогой: но на "Нахаль-Оз" тоже шли бои. Два других джипа покинули территорию, вначале они доехали до кибуца Мефласим, но увидев там транспорт террористов, выпустивших в них противотанковую ракету, бойцы уехали в Сдерот – за пределы своего сектора обороны. На въезде в Сдерот они присоединились к полицейским силам и приняли участие в боях за полицейский участок – но они оставили кибуц Кфар-Аза.

КАН отмечает, что один подразделения спецназа Генштаба "Сайерет Маткаль", офицер в звании подполковника (его имя не указывается в материале), в полдень принял решение отвести своих бойцов из кибуца, понимая, что он не может изменить картину боя. Примерно в это время происходила бойня и похищение заложников из молодежного квартала кибуца Кфар-Аза.

Перелом в организации сил произошел, когда один из командиров открыл группу WhatsApp, к которой присоединилось большинство сил, действовавших в кибуце. Так удалось создать картину боя, определить, кто пропал без вести, кто был похищен, кто заперт в своем доме и так далее.

Спустя десять часов после начала нападения были спасены двое десятимесячных близнецов, которых родители заперли в защищенной комнате, отправившись отсреливаться от террористов. И мать, и отец малышей – Адар и Итай Бердичевски, – погибли в неравном бою, уничтожив до семи боевиков.

Первые крупные силы в кибуц начали прибывать в послеобеденные часы, и к вечеру в кибуце находилось около 750 бойцов из различных подразделений, большинство из них вступили в бой с террористами сразу после входа в кибуц, не имея четкой картины ситуации.

С 18:30 и до 08:00 следующего дня, 8 октября, военнослужащие сосредоточились на эвакуации жителей, попуытках выбить террористов, засевших в домах и попытках изолировать кибуц от сектора Газы. На протяжении двух следующих дней, 8 и 9 октября, была завершена эвакуация выживших жителей кибуца, но зачистка его территории от террористов еще не была завершена: последнего террориста ликвидировали в Кфар-Азе лишьо в послеобеденные часы 10 октября.

По отчетам ЦАХАЛа, в результате резни в кибуце Кфар-Аза были убиты 62 жителя кибуца, погибли 22 военнослужащих ЦАХАЛа (включая пятерых жителей кибуца Кфар-Аза), двое сотрудников служб безопасности (один из них проживал в кибуце). Погибли семеро бойцов "китат коненут" кибуца Кфар-Аза. Были захвачены в плен 19 человек, из них 15 были возвращены к настоящему моменту, 2 были по ошибке убиты израильскими войсками во время боев в секторе Газы, двое остаются в плену.